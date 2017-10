Internationale Emmy voor oeuvre Kevin Spacey ingetrokken

De acteur zou een International Emmy Founders Award krijgen voor zijn carrière in film en tv en zijn werk als artistiek directeur van het prestigieuze Old Vic Theater in Londen.

Nu hij ervan wordt beschuldigd zich als twintiger te hebben opgedrongen aan een veertienjarige, besloot de International Academy of Television Arts and Sciences de eer in te trekken.

Spacey zou als 26-jarige geprobeerd hebben seks te hebben met de toentertijd minderjarige acteur Anthony Rapp. Deze acteur zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De Star Trek: Discovery-acteur was toen veertien.

Programma's buiten de VS

De in 1969 opgerichte organisatie heeft als doel televisieprogramma's die buiten de Verenigde Staten zijn geproduceerd onder de aandacht te brengen.

Eens per jaar worden daartoe de International Emmy Awards uitgereikt. Die staan los van de bekendste tak van de Emmy's, de Primetime Emmy Awards die elk jaar in september in de VS worden verdeeld.

Het is niet bekend of de prijs nu naar een ander gaat of dat de prijs dit jaar geen onderdeel uitmaakt van de ceremonie.