Zesde seizoen House of Cards wordt tevens laatste

Dat meldt The Hollywood Reporter.

De Netflix-serie draait om Francis "Frank" Underwood, een genadeloze politicus in Washington D.C. die samen met zijn vrouw Claire steeds meer macht probeert te grijpen.

Het politieke drama is gebaseerd op de gelijknamige Britse miniserie uit 1990. Afgelopen mei was de laatste aflevering van het vijfde seizoen te zien.

Het nieuws over het einde van de serie komt nadat hoofdrolspeler Kevin Spacey op maandag beschuldigd werd van aanranding. Spacey zou als 26-jarige geprobeerd hebben seks te hebben met de toentertijd minderjarige acteur Anthony Rapp. Deze acteur zegt dat de Oscarwinnaar tijdens een feestje in 1986 bovenop hem klom. De Star Trek: Discovery-acteur was toen veertien.

Een woordvoerder van Netflix meldt dat de beslissing over het eindigen van de serie al maanden eerder is genomen en niets te maken heeft met de beschuldigingen rond Spacey.

​Verklaring

Zender Netflix en House of Cards-producent Media Rights Capital gaven maandag een verklaring waarin ze stellen "diep verontrust" te zijn door de beschuldigingen.

"Media Rights Capital en Netflix zijn diep verontrust door het nieuws rond Kevin Spacey", zeggen de bedrijven in de gezamenlijke verklaring. "Als reactie zijn we met zijn allen in Baltimore samengekomen om onze cast en crew ervan te verzekeren dat ze zich nog steeds veilig kunnen voelen en dat ze onze steun hebben."

"Kevin Spacey is op dit moment niet aanwezig op de set, zoals dat al eerder in het opnameschema opgenomen was", aldus de verklaring.

Excuses

Spacey heeft via Twitter zijn excuses aangeboden voor het voorval. De House of Cards-acteur zegt dat hij "geschokt" is door het verhaal van Rapp. Spacey stelt dat hij het gebeuren niet herinnert maar hij biedt desondanks zijn excuses aan voor zijn "ongepaste gedrag".

In zijn tweet uit de nu 58-jarige Spacey dat hij homoseksueel is en dat hij hier in alle eerlijkheid mee wil omgaan. "Dat begint met het kijken en beoordelen van mijn eigen gedrag."