Historische film over kamp Westerbork opgenomen op Unesco-lijst

Dat heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat de film beheert, maandag bekendgemaakt.

De film toont unieke beelden van het doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zowel de film als het script is opgenomen.

De film is permanent te zien bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork en is in beheer bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het script ligt bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Andere bekende stukken uit het Memory of the World Register, zoals de lijst officieel heet, zijn de dagboeken van Anne Frank, de oudste bewaarde koran en de originele filmnegatieven van The Wizard of Oz.

De Westerborkfilm is gefilmd door de Joodse filmmaker en gevangene Rudolf Breslauer, in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. Breslauer kreeg als maker veel vrijheid, waardoor zijn perspectief op het dagelijks leven in het kamp zichtbaar is in de filmbeelden.

Zeldzaam

"Deze film bevat zeldzame, iconische beelden, met een uiterst problematische status - want gemaakt in opdracht van de nazi’s", zegt NIOD-directeur Frank van Vree over de film.

Tom De Smet, waarnemend directeur van Beeld en Geluid: "De Westerborkfilm is internationaal van zeer grote waarde en daarom zijn we verheugd met de inschrijving in het Memory of the World Register. De beelden zijn al talloze malen gebruikt in documentaires en films over de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een unieke inkijk in het leven in een doorgangskamp."

Verder zijn onder meer toegevoegd aan de lijst: het Amsterdams Notarieel Archief 1578-1915 en het Archief van Aletta Jacobs (1854-1929) met documenten over vrouwengeschiedenis en emancipatie.