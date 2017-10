Vierde seizoen Peaky Blinders vanaf 15 november te zien

Dat meldt de BBC.

De populaire serie speelt zich af in de jaren twintig, vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Peaky Blinders is de meest gevaarlijke bende van Birmingham en bestaat uit leden van de familie Shelby. Zoon Thomas Selby, gespeeld door Cillian Murphy, leidt de Peaky Blinders met strakke hand en ruimt tegenstanders zonder blikken of blozen uit de weg.

Naast Murphy spelen onder andere ook Paul Anderson, Tom Hardy en Helen McCrory rollen in de serie. De Nederlandse actrice Gaite Jansen was in het derde seizoen te zien als de Russische prinses Tatiana Petrovna.

Peaky Blinders is in Nederland te zien op Film1 en Netflix.