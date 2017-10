Lupita Nyong'o speelt rol in komische horrorfilm Little Monsters

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Little Monsters, van de Australische schrijver en regisseur Abe Forsythe, gaat over de uitgebluste muzikant Dave (England). Dave gaat mee op het schoolreisje van zijn neefje en wordt verliefd op lerares Miss Caroline (Nyong'o).

Dave's versierpogingen worden dwarsgezeten door de beroemde kinderentertainer Teddy McGiggle (Gad), die eveneens een oogje op de lerares heeft. Maar dan zorgt een plotselinge zombie-uitbraak voor nog meer problemen.

Nyong'o won een Oscar voor haar rol in 12 Years a Slave en is binnenkort te zien als Maz Kanata in Star Wars: The Last Jedi en speelt een rol in de superheldenfilm Black Panther. Gad was te zien in Beauty and the Beast en England speelde een rol in Alien Covenant.