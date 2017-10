Eerste film van The Weinstein Company na schandaal flopt

De film, met actrice Bella Thorne in de hoofdrol, werd in de VS op tien locaties vertoond nadat hij eerst twee weken gratis te downloaden was via Google Play. Ondanks dat dit geen grote productie is, is de opbrengst nog steeds bijzonder laag. Het bedrijf zelf wilde niet reageren.

De film heeft wereldwijd wel al zo'n 7,2 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) opgeleverd. Het is onduidelijk in welke landen Amityville: The Awakening dat precies heeft verdiend. Ook is niet bekend hoeveel de film heeft gekost om te maken.

Mede-oprichter Harvey Weinstein sleept door zijn seksuele escapades ook het bedrijf mee de afgrond in. TMZ meent te weten dat The Weinstein Company op het punt staat failliet te gaan, maar dat spreekt TWC zelf ferm tegen.

Weinstein werd na het schandaal ontslagen en heeft inmiddels een rechtszaak tegen de filmstudio aangespannen. Meerdere filmmakers trokken hun productie terug, omdat ze niet meer geassocieerd willen worden met het eens zo succesvolle bedrijf.