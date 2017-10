Netflix gaat Nederlandse podcast maken

De eerste podcast staat in het teken van Stranger Things. In deze aflevering zijn Adam en Christina Curry te gast om samen het tweede deel van de populaire serie bespreken. Adam Curry is een icoon uit de jaren tachtig, de periode waarin Stranger Things zich afspeelt.

Netflix wil "met regelmaat" nieuwe podcasts op het kanaal gaan aanbieden. Een podcast is een audio-opname die op aanvraag wordt aangeboden via een app. Netflix is de eerste Nederlandse online-entertainmentservice die een podcastkanaal start.

Eerder werd bekend dat Netflix start met een talkshow over de serie. Onder meer makers en acteurs uit Stranger Things zijn hierin te gast.