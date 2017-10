Birdman-regisseur Iñárritu krijgt Oscar voor vr-kunstproject

Het is de achttiende keer in de geschiedenis van de Oscars dat een ere-beeldje wordt uitgereikt. De laatste keer ging de prijs naar regisseur John Lasseter, toen deze in 1994 met Toy Story de eerste digitaal geanimeerde film ooit afleverde.

Volgens de Academy heeft Iñárritu "een diep emotioneel en fysiek meeslepende film gemaakt die nieuwe deuren van cinematografische perceptie opent. Het is een creatieve doorbraak die ons verbindt met de omstreden politieke en sociale realiteit aan de Mexicaans-Amerikaanse grens."

Voor de Mexicaanse regisseur is het zijn vijfde Oscar; eerder won hij verschillende beeldjes voor Birdman en The Revenant. Zijn installatie Carne y Arena beleefde de wereldpremière in mei op het festival van Cannes en is momenteel te zien in een museum in Los Angeles.

Installatie gebaseerd op vluchtelingen

Deelnemers van de installatie moeten hun schoenen uittrekken en krijgen in een enorme hal met zand een vr-bril op. Hierdoor wanen zij zich een vluchteling in de woestijn, die wordt ontdekt door Amerikaanse grenswachten.

Iñárritu baseerde zijn Carne y Arena op verhalen van vluchtelingen in de VS. Zij spelen in de film, die de deelnemer het gevoel geeft tussen de personages te staan, ook zichzelf.

De speciale Oscar wordt op 11 november uitgereikt tijdens een galadiner van de Academy, de organisatie achter de Oscars.