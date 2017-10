Doutzen Kroes speelt mee in superheldenfilm Justice League

Zij keert in Justice League terug in deze rol, zo staat in de uitnodiging van de Nederlandse première van de film.

De eerste vertoning van Justice League vindt plaats in Dolby Cinema Vue Hilversum op 15 november. Dit is een van de weinige zalen in Nederland waar films met dit bijzondere geluidssysteem te zien en te horen zijn.

In Justice League komen Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg en The Flash samen om het kwaad te bestrijden. De film volgt op een aantal eerdere succesfilms over Wonder Woman, Batman en Superman.

Ben Affleck

Naast Kroes vertolken Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ray Fisher en Ezra Miller de hoofdrollen in de actiefilm. Justice League is vanaf 16 november overal in Nederland te zien.

Op fansites werd al lang gespeculeerd of het Nederlandse model in de film zou spelen. Maar tot nu toe was het nieuws niet officieel bevestigd. Venelia is de tweede filmrol ooit voor Kroes; zij maakte haar debuut in het historische epos Nova Zembla van regisseur Reinout Oerlemans.