Kristin Davis blijft ondanks ruzie hopen op Sex and the City 3

"Ik ben zo dankbaar en ik weet dat mijn tegenspeelsters dat ook zijn. Dat we de steun van fans hebben, dat we elkaar hebben en dat we van elkaar houden", aldus Davis, die Charlotte speelde in de HBO-serie en de films die daarna volgden, in gesprek met E Online.

Kim Catrall, die te zien was als Samantha in Sex and the City, zei eerder nooit vriendinnen te zijn geweest met de andere actrices. "Niemand probeert je nog eens een keertje te bellen om te vragen hoe het met je gaat", aldus Catrall daarover.

De 61-jarige actrice zei daarbij dat ze zeker niet meedoet aan een derde film. Davis hoopt dat er toch nog een kans is. "Misschien vinden we wel een manier om het toch te doen. Ik weet het niet, maar het zou fantastisch zijn."