'Soundtrack tweede seizoen Stranger Things net zo intens als verhaallijn'

"Dat komt omdat de verhaallijn van het tweede seizoen ook veel intenser is dan in het eerste seizoen," zegt Dixon in een interview met NU.nl. De componist wil verder niets weggeven over wat er allemaal staat te gebeuren in de nieuwe afleveringen.

Stranger Things speelt zich af rondom de Amerikaanse stad Hawkins. Nadat een jongetje is verdwenen wordt het stadje geteisterd door mysterieuze bovennatuurlijke zaken. Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig en bevat verschillende verwijzingen naar films van Amerikaanse regisseurs als Steven Spielberg en Stephen King.

De muziek voor de populaire sciencefiction-horrorserie kan met recht net zo'n succes genoemd worden als de serie zelf. De soundtrack, die een Emmy award won, wordt door muziekfans en recensenten gezien als 'een perfecte hommage aan synthesizermuziek uit de jaren tachtig'. Vooral het openingsnummer waarmee elke aflevering begint, kan al bijna als klassieker worden beschouwd.

Aanvankelijk hadden de twee componisten voor het nummer alleen maar een handvol basisideeën, die ze voorlegden aan de makers van Stranger Things, Matt en Ross Duffer. "We hadden verschillende demo's voor hen gemaakt, om er zo achter te komen waar ze naar op zoek waren", vertelt Stein.

"Ze raakten toen gelijk enthousiast over een hele rauwe demo met dat synthesizerstuk uit de titelsong dat iedereen nu mee kan neuriën, dat nananaanana," aldus de componist.

Druk

Hoewel de meeste muzikanten extra druk voelen bij het maken van een tweede album, had Dixon daar in eerste instantie geen last van bij het componeren van de muziek voor het tweede seizoen. "Totdat ik tijdens Comic Con in een zaal zat waar zesduizend mensen superenthousiast en schreeuwend de eerste trailer voor het tweede seizoen bekeken", zegt Dixon.

"Toen begreep ik eigenlijk pas dat de verwachtingen voor dit seizoen best wel hoog lagen. Ik weet natuurlijk wel dat de serie enorm geliefd is en dat er ontzettend veel mensen naar kijken, maar toch is dat nooit écht tot me doorgedrongen. Tot die dag, haha. Toen realiseerde ik me: dit is een big deal!", aldus Dixon.

Volgens Stein is de enorme hoeveelheid muziek die ze in korte tijd moesten maken voor zo'n serie, best heftig. "Het zijn eigenlijk negen mini-films waar je de muziek voor moet maken." Volgens de componist moet je daar als maker niet teveel over nadenken, maar het gewoon doen.

"Dus totdat de hele soundtrack klaar was, kon ik best wel afstand nemen van al die mensen die verwachtingen van ons hadden. Maar toen ik alle muziek eenmaal terugluisterde, had ik echt zoiets van: wow, we did it!"

Survive

Naast componisten zijn Dixon en Stein ook leden van de band Survive. De twee merkten na het uitkomen van Stranger Things dat ze er als band een nieuwe groep fans bij hadden gekregen. "We zagen opeens veel meer mensen dan normaal bij onze concerten en het was ook een heel ander publiek", vertelt Dixon.

De titelsong van de serie speelt de band tijdens concerten niet (meer). "Tijdens die eerste tournee deden we dat wel, zoals onder andere in Amsterdam, maar daar zijn we mee gestopt", zegt Dixon. "Het past niet echt in de setlist, omdat het geen compleet nummer is en maar een minuut duurt", aldus de componist.