Netflix komt met talkshow over Stranger Things

The Hollywoord Reporter meldt dat dit de eerste zogenoemde "aftershow" is die de streamingsdienst maakt. De presentatie is in handen van acteur en scenarioschrijver Jim Rash (Community), die een groot fan is van de serie.

In de zeven afleveringen worden gebeurtenissen uit het tweede seizoen van Stranger Things besproken met de makers en acteurs. De kijker wordt aangeraden om eerst alle afleveringen van de serie te zien voordat ze de talkshow kijken.

Verdwijning

Stranger Things is een sciencefiction-serie gesitueerd rondom de stad Hawkins. Nadat een jongetje is verdwenen wordt het stadje geteisterd door mysterieuze bovennatuurlijke zaken.

Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig en bevat verschillende verwijzingen naar films van Amerikaanse regisseurs als Steven Spielberg en Stephen King.

Een groot deel van de cast uit het eerste seizoen zal terugkeren. Zo zal onder meer de Britse actrice Millie Bobby Brown weer te zien zijn als het meisje Eleven.

Nieuwe gezichten zijn onder meer Paul Reiser (Aliens) en Sean Astin (bekend als Sam uit The Lord Of The Rings trilogie).

