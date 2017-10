Recensieoverzicht: Thor: Ragnarok draait om grappen en visuele effecten

De Telegraaf - vier sterren

"Regisseur Taika Waititi (What we do in the shadows) mikt in dit superheldenavontuur van Marvel vooral op de lach. Het verhaal maakt hij daaraan ondergeschikt, al blijft ’t wel overeind, net als de digitale fantasiewerelden die hij ons voorschotelt. De luchtige toon waarvoor de Nieuw-Zeelandse cineast kiest, doet daarbij wel wat denken aan Guardians of the galaxy. Toch is zijn goed getimede humor net wat absurder. Een aanpak die goed uitpakt, zeker ook omdat de acteurs er overduidelijk lol in hebben. Dat werkt bepaald aanstekelijk."

AD - vier sterren

"Hoewel deze derde Thor-film bijna te vol verhaallijnen zit en visueel bombastisch is, zijn het de vinnige dialogen en verfrissende zelfspot van Hemsworths personage die dit avontuur zo leuk maken. Ook Goldblum is als de bizarre Grandmaster niet te versmaden. Superhelden met zelfspot: daar zien we er graag meer van in de toekomst."

Lees hier de volledige recensie

De Volkskrant - twee sterren

"De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi maakte naam met frisse indiekomedies What We Do in the Shadows en Hunt for the Wilderpeople, maar slaagt er niet in om zijn stempel te zetten op dit willekeurige en weinig verrassende samenraapsel van special effects."

Lees hier de volledige recensie

NRC - drie sterren

"Een Marvelfilm als Thor: Ragnarok herken je direct: frisse kleuren, scherp beeld, frivole gevechten, een legioen personages met spitse, zelf-referentiële dialogen. Regisseur is ditmaal de Nieuw-Zeelander Taika Waititi, die doorbrak met de geestige vampier-realityshow What We Do in the Shadows. Zijn taak: het elimineren van de laatste sporen Shakespeariaanse ernst die Thor in zijn eerste film in 2011 nog had. Toen werd de onbehouwen vechtjas door vader Odin naar de aarde verbannen, waar zijn bombastische arrogantie een bron van humor was. Maar vele films, jaren en vriendinnetjes heeft Thor veranderd in een relaxte stoner."

Lees hier de volledige recensie

Het Parool - drie sterren

"Blanchett imponeert als de destructieve vamp, maar haar aan The lord of the rings verwante machtsovername en ontheiliging van het mythische Asgard staan haaks op de komische avonturen van Thor en de Hulk op de afvalplaneet."