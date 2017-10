Kate Winslet verwacht nieuwe film met Leonardo DiCaprio pas op late leeftijd

"Ik weet zeker dat we weer samen zullen werken, maar ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Ik denk eigenlijk dat we veel ouder zullen zijn", aldus de 42-jarige actrice in gesprek met Variety.

Winslet en DiCaprio zijn goede vrienden gebleven na hun eerste grote film samen. Destijds hadden ze allebei geen idee hoe groot de film zou worden. "Dat weet je nooit. Soms is de film waar je het beste gevoel bij had tijdens de opnames, de grootste flop."

De actrice zag Titanic later dan andere mensen: ze kon door opnames voor een andere film niet bij de première zijn. "Ik had een petje op, omdat iemand zei dat ik dat moest doen. Het was een hele spannende ervaring, om daar te zitten en een film te kijken waar ik in zat, met een heel publiek er bij. Ik had het daarvoor niet meer gedaan en daarna ook niet."

Hoewel Titanic inmiddels een klassieker is, heeft Winslet de film slechts die ene keer gezien. "De enige film waar ik in zit die ik vaker heb gezien, is Eternal Sunshine of the Spotless Mind, omdat mijn kinderen er dol op zijn. Dat is ook het enige wat ze kunnen zien, zonder dat ze hun moeder haar kleren zien uittrekken of zien sterven."