Sam Smith krijgt eigen documentaire bij Apple

In de documentaire reflecteert Smith op zijn debuutalbum In The Lonely Hour en hoe het succes van de plaat zijn leven heeft veranderd, schrijft Variety. Ook zijn er beelden van optredens, scènes met de zanger backstage en interviews met onder meer Timbaland en Poo Bear.

Smith groeide na zijn hit Stay With Me uit tot internationale superster. Zo won hij in 2015 de Grammy voor beste nieuwkomer en in 2016 sleepte hij een Oscar in de wacht met het nummer Writings on the Wall uit de Bondfilm Spectre, dat werd uitgeroepen tot beste filmlied.

De documentaire en het nieuwe album worden op een groot evenement op een nog geheime locatie in Londen gelanceerd. De presentatie van het album wordt door Apple Music live gestreamed.