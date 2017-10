Nederlandse korte film zichtbaar in Amerikaanse bioscopen

Het Amerikaanse advertentiebureau Screenvision Media heeft de film van de Nederlandse producent Jamillah van der Hulst opgenomen in een ‘preshow’-programma dat drie weken in Amerikaanse arthousebioscopen wordt vertoond.

I like Football is een documentaire van één minuut waarin wordt getoond hoe voetbal levens kan veranderen. Van der Hulst heeft het filmpje opgenomen tijdens het straatvoetbaltournooi Festival 16, dat in juli 2016 in Lyon plaatsvond.

Het ‘preshow-programma’ van Screenvision is acht minuten lang en bestaat uit meerdere kortfilms. I like Football was tot nu toe te zien op negen filmfestivals, onder meer in Kroatië, de VS, Duitsland en Ierland.