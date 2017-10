André van Duin denkt dat succes Hendrik Groen-serie door herkenbaarheid komt

De twaalfdelige dramaserie is gebaseerd op het boek Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen. In dit fictieve dagboek beschrijft het personage Hendrik Groen zijn leven in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord.

"Het spreekt natuurlijk heel veel mensen aan, want je maakt het allemaal mee hè. Met je ouders of familie die in tehuizen komen", aldus Van Duin tegen De Telegraaf.

"Dan denk je: 'Oh ja dat ken ik wel of dat ken ik niet.' Of: 'Gelukkig is het bij ons beter of slechter.' Of mensen die er zelf mee te maken hebben en die erin zitten", legt Van Duin uit. "Ik denk dat het iets is dat heel dichtbij iedereen staat."

Bekend

De 70-jarige Van Duin verklaart het succes ook deels doordat het verhaal al bekend was. "Het boek was al een succes en daardoor was het al bekend voordat de serie ging draaien. Heel veel mensen wisten al wat voor soort drama het zou worden."

Maandagavond keken 1,8 miljoen mensen naar de eerste uitzending van de dramaserie waarin Kees Hulst (Hendrik Groen), André van Duin (Evert) en Olga Zuiderhoek (Eefje) de hoofdrollen spelen. Zondag was Van Duin ook op televisie te zien tijdens de finale van Heel Holland Bakt. Deze finale trok meer dan drie miljoen kijkers. Van Duin zegt in een reactie tegen De Telegraaf dat je "het nooit meer meemaakt dat je twee dagen achter elkaar zo hoog scoort".