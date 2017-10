David Fincher sloeg aanbod om Star Wars-film te regisseren af

"Ik sprak met de producente van de filmreeks, want laten we eerlijk zijn, het was een zeer gewilde klus", zegt de 55-jarige Amerikaan in een interview met Empire Film Podcast.

"Maar ik weet niet wat erger is: George Lucas op de set van de eerste film waar iedereen roept 'Alderaan? Wat is dat?' en je in de maling neemt, of de enorme prestatiedruk die je voelt na het succes van die eerste film?", vraagt Fincher zich hardop af.

Hij prijst Irvin Kershner, de regisseur van het tweede deel van de klassieke Star Wars-trilogie The Empire Strikes Back uit 1980. "Irvin had het makkelijk. Een prachtig script, in het midden van het verhaal. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over het begin noch het einde", aldus Fincher.

Star Wars kent miljoenen, zo niet miljarden fans, legt Fincher uit en om die tevreden te stellen moet een regisseur alles uit de kast halen. "Je moet echt weten wat je aan het doen bent, want hoe dan ook kosten de opnamen van zo'n film je twee jaar van je leven", aldus de regisseur van onder meer Fight Club.