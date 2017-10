Openbaar Ministerie New York start onderzoek bedrijf Harvey Weinstein

Dat meldt AP.

Volgens procureur-generaal Eric Schneiderman is er een verzoek ingediend om alle papieren van het bedrijf van Weinstein in te mogen zien. Zo zal er onder andere onderzocht worden of het personeel van de vestiging ooit geïntimideerd of gediscrimineerd is.

Weinstein werd 8 oktober ontslagen uit het bedrijf dat hij samen met zijn broer oprichtte, na meerdere seksuele intimidatie- en zedendelict-aantijgingen rondom zijn persoon.

Eerder lieten medewerkers van de Weinstein Company weten niet op de hoogte te zijn van het misbruik van hun baas. In een brief die werd gepubliceerd door The New Yorker schrijven ze vanwege hun liefde voor films voor de Weinstein Company te werken.

"We wisten dat onze baas manipulatief kon zijn. We hadden geen idee dat hij zijn macht gebruikte om systematisch vrouwen aan te randen en tot zwijgen te bewegen'', aldus de brief. "We hebben niets te verbergen. We zijn net zo boos en verbijsterd als jullie."