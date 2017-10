Julia Roberts speelt hoofdrol in drama Ben Is Back

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Roberts speelt de rol van moeder Holly Burns, wiens problematische zoon Ben (Lucas Hedges) na lange tijd weer naar huis terugkeert op Kerstavond. Zijn moeder is in eerste instantie blij om hem te zien, maar komt er gaandeweg achter dat haar zoon diep in de problemen zit.

De film, die zich afspeelt in de 24 uur na de thuiskomst van Ben, is geschreven en wordt geregisseerd door Peter Hedges (What's Eating Gilbert Grape, About a Boy).

Roberts zal binnenkort eerst te zien zijn in de film Wonder, met onder meer Owen Wilson and Jacob Tremblay.