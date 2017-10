Renee Zellweger speelt Judy Garland in film van The Crown-maker

De film is geheel gebaseerd op het leven van Garland en vertelt over haar tijd in de musical- en filmwereld. Haar laatste optredens in 1968 in Londen staan daarbij centraal.

De actrice, die onder andere in The Wizard of Oz en A Star is Born speelde, overleed in 1969 op 47-jarige leeftijd aan een overdosis.

Tom Edge, maker van Golden Globe-winnaar The Crown, schreef het scenario. Rupert Goold, die verschillende prijzen won voor zijn regie van musicals, zal de film gaan regisseren. De productie van de film moet in februari 2018 starten, zo schrijft The Hollywood Reporter.