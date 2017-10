Chris Hemsworth wilde rol als Thor aanvankelijk afslaan

"Ik weet nog precies wanneer ik een telefoontje van mijn advocaat en manager kreeg waarin ze me vertelden dat ik de rol aangeboden kreeg", vertelt de acteur in een interview met de Sydney Morning Herald.

"Mijn eerste reactie was: 'Oh, wow, cool! Maar wat is het precies?'", zegt de Australiër. "Ze vertelden me dat het een superheldenfilm was en ik me moest vastleggen voor zes films."

De acteur moest toen wel even slikken. "Ik dacht: dat zijn wel heel erg veel films om je voor vast te leggen. Ik zou het eigenlijk niet moeten doen", aldus Hemsworth.

Volgens de acteur lag de impuls om het bod af te wijzen vooral aan het stemmetje dat in zijn hoofd zei: 'dit is te mooi om waar te zijn'. Desondanks besloot de Australiër de sprong in het diepe te wagen en de rol van Thor te accepteren.

Grote hit

Uiteindelijk werd de eerste film (Thor) waarin de acteur de rol van de god van de donder speelde, een grote hit. De film bracht bijna 450 miljoen euro op. Het vervolg, Thor: Dark World, deed het nog beter en bracht twee jaar later zo'n 550 miljoen in het laatje. De derde film in de reeks, Thor: Ragnarok, komt op 26 oktober uit.

Hemsworth was eveneens als Thor te zien in twee succesvolle The Avengers-films ( 2012 en 2016) en in Doctor Strange (2016).