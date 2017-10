Ook regisseursvakbond Directors Guild wil van Harvey Weinstein af

Dat maakte voorzitter Thomas Schlamme bekend in een verklaring.

Volgens Schlamme doet de Directors Guild nooit mededelingen over interne vakbondszaken, maar is in dit geval een uitzondering gemaakt. "Dit gaat niet om een persoon. We moeten erkennen dat seksueel misbruik endemisch is in onze samenleving, en pijnlijk genoeg, binnen onze industrie", aldus het bestuur van de vakbond.

"Te lang hebben velen zich niet uitgesproken, regisseurs, agenten, crew, acteurs, topmensen, producenten en schrijvers. Deze schaamtevolle code van medeplichtigheid moet doorbroken worden."

Heksenjacht

Inmiddels hebben al ruim veertig vrouwen Harvey Weinstein beschuldigd van ongepast gedrag, aanranding of verkrachting. Naar aanleiding hiervan zette eerder al de organisatie achter de Oscars, de Producers Guild, de TV Academy en de organisatie van de BAFTA's de producent uit haar gelederen.

Overigens zijn mannen als Bill Cosby, Victor Salva en Jace Alexander nog altijd lid van de Directors Guild. Cosby staat nog terecht voor het verkrachten van tientallen vrouwen, terwijl Salva is veroordeeld voor kindermisbruik en Alexander voor het in bezit hebben van kinderporno.