Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Deze week is het zesde seizoen van Arrow van start gegaan op Netflix. Iedere week verschijnt er een nieuwe aflevering rondom de superheld uit de DC-strips. In dit seizoen is het team dat Oliver Queen heeft samengesteld klaar om in actie te komen. En dat is maar goed ook, want een geduchte vijand uit Queens verleden duikt op in Star City.

Series

In het derde seizoen van Crazy Ex-Girlfriend wil Rebecca wraak nemen op haar ex-verloofde. Miranda Sings is nog steeds vastbesloten om een ster te worden in het tweede seizoen van de comedyserie Haters Back Off. In de horrorserie Slasher wordt een stadje opnieuw geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden.

Een voormalig bokser pakt onder druk van de maffia zijn oude beroep weer op in de dramaserie Tempel. Een mysterieus virus bedreigt de aarde in de sciencefictionserie Helix.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Designated Survivor, Riverdale, The Good Place, Star Trek: Discovery, DC’s Legends of Tomorrow, Dynasty, Supergirl en Lucifer.

Films

Ben Stiller en Owen Wilson keren terug als onnozele mannelijke supermodellen in de komedie Zoolander 2. Een techno-dj en een klassiek geschoolde celliste ontmoeten elkaar op party-eiland Ibiza in het drama Amnesia. In het historische drama El Che wordt het levensverhaal verteld van de iconische guerrillaleider Che Guevara.

In de Netflix Original-film Wheelman gaat de chauffeur van een vluchtauto na een mislukte overval op zoek naar de mensen die hem hebben verraden. Een boer die zijn vrouw heeft vermoord wordt verteerd door schuldgevoelens in de Stephen King-verfilming 1922.

Twee bedrijfspionnen denken de perfecte misdaad te hebben gepleegd in de thriller Money. In de duistere thriller Véronica krijgt een therapeute een mysterieuze patiënte onder haar hoede. In de sf-thriller OtherLife wordt een revolutionaire nieuwe drug door de overheid misbruikt om misdadigers te straffen.

Documentaires

De beroemde Mexicaanse actrice Kate del Castillo vertelt in The Day I Met El Chapo over haar ontmoeting met de meest gezochte drugsbaron ter wereld. In de documentaire Todo Sobre el Asado wordt de Argentijnse barbecuecultuur op komische wijze belicht.

Drie chassidische joden worden geconfronteerd met de gevolgen wanneer ze breken met hun ultraorthodoxe gemeenschap in de aangrijpende documentaire One Of Us.

In Belief: The Possession of Janet Moses wordt een duivelsuitdrijving een jonge vrouw fataal. El Crazy Che vertelt het ongelooflijke verhaal van een ingenieur die werkte als dubbelspion tijdens de Koude Oorlog. In Kingdom of Us probeert een familie de draad weer op te pakken nadat de vader van het gezin zelfmoord heeft gepleegd.

Cabaret en stand-up

Cabaretier Daniël Arends spaart niets en niemand in zijn theatervoorstelling Carte Blanche. Topcomedian Patton Oswalt neemt het Trump-tijdperk op de hak in zijn special Annihilation.