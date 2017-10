Sylvia Hoeks in gesprek voor rol in Millennium-film

Dat meldt Variety. Hoeks (34), die momenteel te zien is in Blade Runner 2049, zal de boosaardige tweelingzus spelen van het personage Lisbeth Salander.

Eerder werd bekend dat The Crown-actrice Claire Foy deze rol zal vertolken. Ze neemt de rol over van Rooney Mara.

De opnames van het tweede deel in de reeks beginnen in januari in Berlijn en Stockholm. De verschijningsdatum van de film staat gepland voor 19 oktober 2018.

Hoeks, die in Nederland te zien was in producties als Overspel en De bende van Oss, speelt nu vooral mee in Amerikaanse producties.

Stieg Larsson

De Millennium-films zijn gebaseerd op de misdaadromans van de Zweedse journalist en schrijver Stieg Larsson, die draaiden om de hoofdpersonen Lisbeth Salander en Michael Blomkvist.

De boeken werden, na de dood van Larsson in 2004, postuum uitgegeven. Het eerste deel van de reeks werd in 2009 verfilmd als Mannen die vrouwen haten. Het tweede deel kwam in Nederland uit in 2010 als De vrouw die met vuur speelde en het derde deel kwam datzelfde jaar uit als Millennium 3: Gerechtigheid.

Begin 2012 verscheen de Engelstalige verfilming door David Fincher van het eerste boek, genaamd The Girl with the Dragon Tattoo, met in de hoofdrollen Daniel Craig als Blomkvist en Mara als Salander.

De Zweedse schrijver David Lagercrantz schreef in 2015 het vierde deel in de Millennium-reeks, genaamd Wat ons niet zal doden. Hetzelfde jaar werd bekendgemaakt dat dit boek verfilmd zou worden als The Girl in the Spider's Web, maar dat acteurs Craig en Mara niet meer hun medewerking zouden verlenen aan het filmproject.