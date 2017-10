Twin Peaks-acteur Brent Briscoe (56) overleden

Dat maakt de familie van de acteur bekend op Facebook, meldt The Hollywood Reporter. Het is nog niet duidelijk waaraan Briscoe is overleden.

Briscoe werkte meerdere malen samen met acteur Billy Bob Thornton en was ook te zien in producties van regisseur David Lynch, waaronder Twin Peaks waarin hij de rol speelde van detective Dave Macklay.

Hij was vooral te zien in bijrollen in films en series. Briscoe speelde gedurende zijn carrière in meer dan negentig producties. Hij maakte ook deel uit van de cast van onder meer The Green Mile en Spider-Man 2 en was te zien in afleveringen van Parks and Recreation, Desperate Housewives en Grey's Anatomy.