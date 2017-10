Naomi Watts krijgt hoofdrol in psychologische thriller

Het verhaal van de film draait om het personage June (Watts), die in de jaren zestig uitgroeide tot een iconisch activiste.

Tien jaar later is zij haar vergaarde bekendheid inmiddels verloren en wordt ze geïntimideerd door een onbekende kwelgeest. Dit alles speelt zich af ten tijde van de Son of Sam-moorden, een reeks moorden in New York die zijn gepleegd door David Berkowitz.

De opnames gaan deze herfst van start in New York. Wie er verder in de film te zien zullen zijn, is nog niet bekend.

Watts (49) is bekend van hoofdrollen in films als King Kong en The Ring. Ze is tweemaal genomineerd geweest voor een Oscar.