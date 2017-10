Sean Penn wil Netflix-documentaire tegenhouden

Volgens Penn wekt de film ten onrechte de suggestie dat hij de crimineel heeft verlinkt, schrijft TMZ.

In de nieuwe driedelige docu doet actrice Kate del Castillo haar verhaal over een interview van Penn met de Mexicaanse drugslord, waarvoor zij de voorbereidingen trof. Volgens Penn gaat ze daarin veel te creatief om met de waarheid.

"Het is stuitend dat Del Castillo en haar team extra aandacht proberen te trekken met dit compleet verzonnen, belachelijke en gevaarlijke verhaal", liet Penns woordvoerder weten aan TMZ. "Het idee dat Penn of ook maar iemand namens hem het ministerie van Justitie heeft ingelicht over de trip is volledig verzonnen en een grote leugen. Het is nooit gebeurd."

Represailles

Een advocaat van Penn zou nog verder zijn gegaan. Volgens The New York Times schreef de raadsman in een e-mail dat Netflix "bloed aan de handen heeft" als de film tot gewelddadige represailles leidt.

De ontmoeting tussen de Mexicaanse druglord en Penn in het najaar van 2015 baarde veel opzien. Guzman was op dat moment een van de meest gezochte criminelen, nadat hij was ontsnapt uit een Mexicaanse gevangenis. In 2016 werd de leider van het Sinaloa-kartel weer opgepakt.