Actrice Sophia Bush tekent contract bij Fox

De producent belooft de 35-jarige actrice mee te mogen spelen in een komedie- of dramaserie. Ook zal Bush als uitvoerend producent optreden bij een aantal producties.

"Nu meer dan ooit moeten de stemmen van vrouwen worden gehoord", schrijft Bush in een verklaring in handen van de Amerikaanse filmsite The Wrap. De actrice was recentelijk nog te zien in de politieserie Chicago P.D. op de Amerikaanse zender NBC. Na vier seizoenen de rol van detective Erin Lindsay te hebben gespeeld liet de actrice in mei weten te stoppen.

Een woordvoerder van Fox laat weten dat het bedrijf heel blij is met de komst van Bush. "We zijn al jaren bewonderaars van Sophia en we wilden heel graag zaken met haar doen", aldus castingdirecteur Sharon Klein. "Ze gaat niet alleen in series spelen, maar we zijn ook van plan om samen met haar nieuwe shows te ontwikkelen."