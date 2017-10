Recensieoverzicht: Weg van jou is liefdesbrief aan Zeeuws-Vlaanderen

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Actrice Katja Herbers had al wel dragende rollen in het theater, maar haar aandeel in speelfilms en tv-series als Divorce was tot nu toe bescheidener. In Weg van jou laat zij zien dat zij ook op het witte doek met gemak een hoofdrol aankan. (...) Deze Nederlandse romcom illustreert op sympathieke en goed getimede wijze dat groots en meeslepend leven ook in alle eenvoud kan, zolang je maar luistert naar wat je hart zachtjes fluistert. Verder leert Weg van jou ons dat je ook op Zeeland zomaar verliefd kunt worden."

De Volkskrant - Vier sterren

"Van buitenaf ziet Weg van jou eruit als formulewerk: de zoveelste Nederlandse romantische publiekskomedie, zonder al te veel liefde en originaliteit gemaakt. Zonde! Want Weg van jou is - misschien ook wel daarom - verrassend leuk. (...) De film is op zijn sterkst op kromme-tenenmomenten: Evi (Katja Herbers, red.) slaagt erin om steeds precies het verkeerde te zeggen of te doen, terwijl een of meerdere Zeeuwen haar onbegrijpend aanstaren. De hele cast beschikt over een heerlijk gevoel voor timing en met zijn beeldvoering doet De Jonge er vaak nog een schepje bovenop."

Het Parool - Vier sterren

"Als de wanstaltige poster niet afschrikwekkend genoeg is, stort die vreselijke titel je wel in een depressie. Weg van jou. Dat klinkt als zo'n inwisselbaar liefdesverhaaltje waar we er de laatste jaren veel te veel van hebben gezien. Godzijdank wil schijn nog weleens bedriegen. Dit is de romcom waar Nederland naar snakte. (...) Dat is het leuke aan Weg van jou: aanvankelijk lijkt het alsof de film Zeeland belachelijk gaat maken, maar het zijn juist de randstedelijke pretentie en arrogantie die ervan langs krijgen."

AD - Drie sterren

"Weg van jou, als titel een van de betere vondsten, blinkt niet uit door originaliteit. De acteurs is dat niet aan te rekenen. Herbers haalt het beste uit wat haar beperkte rol te bieden heeft. Hetzelfde geldt voor Heijmans. Maar het genre is sleets aan het worden. Weg van Jou is een van de dertien-in-een-dozijn-romcoms waar de Nederlandse bioscoop de komende maanden mee overspoeld wordt."

NRC - Vier sterren

"Hoewel een geleend idee, is de uitwerking op alle niveaus vrijwel vlekkeloos. Een romantische komedie drijft op de chemie tussen de hoofdrolspelers en dat zit hier wel snor, met dank aan het charisma van Katja Herbers (Divorce) en Maarten Heijmans (Ramses). (...) Maar Weg van jou is vooral een liefdesbrief aan Zeeuws-Vlaanderen, de plek waar stadsmens Evi tot rust komt en haar prioriteiten bijstelt."

