Franse actrice Danielle Darrieux (100) overleden

Darrieux begon haar acteercarrière in 1931 op veertienjarige leeftijd. In de jaren vijftig maakte ze faam met hoofdrollen in films als 5 Fingers en 'Madame de...'

Jongere filmliefhebbers kennen haar wellicht van de eigenzinnige thriller 8 Femmes, die in 2002 werd bekroond met de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn. Ook leende ze haar stem aan de verfilming van de beeldroman Persepolis.

Darrieux won in 1985 een César, de Franse tegenhanger van de Oscars, voor haar gehele oeuvre. Ze had ook veel beroemde fans, onder wie de regisseurs Quentin Tarantino en François Ozon. In 2004 werd ze benoemd tot Commandeur in het Franse Legioen van Eer.