Sallie Harmsen voelt zich comfortabeler in personage dan als zichzelf

"Het gaat niet om mij. Het gaat altijd om wat ik portretteer", dat zegt de actrice in gesprek met het AD.

Harmsen is op dit moment te zien in Blade Runner 2049 samen met Ryan Gosling, maar in grote Nederlandse producties is ze niet te zien. "Het moet me op een bepaalde manier voeden of iets toevoegen aan de wereld. Dat klinkt heel groot, maar zo zie ik het wel", aldus de 28-jarige actrice.

"Ik heb gewoon een heel sterke honger naar ontwikkeling, vernieuwen en het uitbreiden van je eigen verbeelding en die van het publiek, is voor mij nummer 1."

Personality

De actrice heeft verder niet de behoefte om een 'personality' te worden. "Ik wil bezig zijn met mijn vak. In Expeditie Robinson doe je dat niet. Daarin ben je BN'er. Dat is ook een vak. Ik ben actrice en zit liever in een repetitielokaal waar ik bezig ben met een stuk van Tsjechov", zegt ze. "Het is ook de behoefte me terug te trekken. Ik zit liever thuis met een boek of ik ben kamperen in Zweden. In dat opzicht ben ik echt een nerd.''

