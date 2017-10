Morgan Freeman speelt voormalig Amerikaanse minister Colin Powell

Dat meldt Variety. De film zal onder meer gaan over de toespraak die Powell in 2003 voor de Verenigde Naties hield.

Tijdens die speech vroeg Powell namens de regering van de Amerikaanse president Bush steun voor de operatie in Irak die moest leiden tot het verdrijven van dictator Saddam Hoessein. De actie was, zo bleek later, gebaseerd op onjuiste informatie dat Irak nucleaire wapens zou hebben. Powell omschreef deze toespraak voor de VN later als een dieptepunt in zijn carrière.

Het scenario voor de film Powell stond op de zogenoemde 'Black List' van hooggewaardeerde scenario's in Hollywood. Freeman (80) speelde al in meer dan honderd grote films en kreeg onder meer vijf Oscarnominaties. Hij won in 2004 een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn acteerwerk in Million Dollar Baby van Clint Eastwood.

Wanneer de biografische film over Colin Powell verschijnt is nog niet bekend.