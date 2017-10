Channing Tatum breekt met bedrijf Harvey Weinstein

Dat meldt de acteur, die ook films produceert, woensdag op Facebook.

Weinstein ligt onder vuur nadat meerdere vrouwen de afgelopen weken meldden dat hij ze seksueel geïntimideerd en misbruikt heeft. Tatum werkte met Weinstein aan de verfilming van het boek Forgive me Leonard Peacock, over het leven van een jongen die is misbruikt.

"De dappere vrouwen die de moed hadden om naar buiten te treden met de waarheid over Harvey Weinstein zijn helden", stelt Tatum in de verklaring. "Zij tillen de zware stenen op waarmee we kunnen bouwen aan een gelijkwaardige wereld waarin we allemaal willen en kunnen leven."

The Hateful Eight

Eerder werkten Tatum en Weinstein samen aan The Hateful Eight van Quentin Tarantino. De regisseur, die meer films maakte met Weinstein, liet eerder deze week in een korte verklaring weten kapot te zijn van het nieuws over zijn vaste producent.