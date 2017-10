Opnames House of Cards ondervinden geen vertraging door schietpartij

Een schutter opende woensdag het vuur bij een aannemersbedrijf in de buurt van Baltimore, waar House of Cards wordt opgenomen.

Drie mensen overleden, de andere twee verkeren in kritieke toestand. De politie sloot de set een paar uur af terwijl er een klopjacht op de dader werd geopend. Hoewel de schutter nog niet is gevonden, konden de opnames gewoon doorgaan, lieten de makers volgens Screen in een verklaring weten.

House of Cards vertelt over een manipulatieve politicus in Washington. De hoofdrollen worden gespeeld door Kevin Spacey en Robin Wright. Het zesde seizoen wordt volgend jaar uitgezonden door Netflix.