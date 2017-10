Thomas Acda en Frits Sissing spelen rollen in film Pestkop

De film, die werd gemaakt met een minibudget dat via sponsoring is verworven, is vanaf donderdag te zien op Pathé Thuis en Videoland, hebben de makers gemeld.

Pestkop vertelt over Danny (Roan van Dam), een scholier die zijn frustraties over zijn thuissituatie op school afreageert door anderen te pesten. Een van zijn slachtoffers is Suus (Tara Hetharia), een klasgenootje dat op het punt staat uit de kast te komen.

Pestkop van regisseur Sjoerd de Bont beleeft zijn wereldpremière donderdagavond in Vue Hilversum. Producent Jaro Gevers maakte eerder onder meer de speelfilm Dansen op de vulkaan, over een tiener die worstelt met een stofwisselingsziekte.