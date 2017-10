Communisten eisen verbod op zwarte komedie over Stalin

Een communistische politicus noemde de film The Death of Stalin "een nieuwe vorm van psychologische oorlogsvoering tegen ons land".

De film van de Brit Armando Iannucci gaat onder meer over de machtsstrijd die volgt op de dood van de beruchte Sovjetdictator. Westerse acteurs als Steve Buscemi, Jeffrey Tambor en Jason Isaacs vertolken de hoofdrollen.

De Russische communisten kunnen in elk geval niet lachen om de zwarte komedie. De woordvoerder van de partij sprak over een "walgelijke" film. Hij wees erop dat communistische leiders als Stalin en Lenin in eigen land weer aan populariteit winnen, "vooral onder jongeren".

Iannucci nam eerder de politieke systemen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de hak. Hij deed dat in de politieke komedieseries The Thick Of It en Veep.