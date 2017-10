Tweede seizoen van 'Poesjes' op komst

In de serie zijn echte poezen en kittens te zien, die "wonen" in een huis. In het tweede seizoen zijn moederpoes Mimi en haar kittens verhuisd en nemen moederpoes Catherlijne en haar drie kittens intrek op de tweede verdieping en de zolder.

Ook beginnen de luie kater Boudewijk (stem van Remko Vrijdag) en zijn bediende, de schildpad Ed (ingesproken door Hans Teeuwen) een bed and breakfast.

Bill van Dijk

Regisseur Nova van Dijk bedacht wederom de karakters, terwijl de dialogen worden geschreven door haar zus Laura van Dijk en Floor van Lissa. Vader Bill van Dijk keert terug als verteller van de serie.

De serie werd eerder genomineerd voor de Kinderkast Publieksprijs van Cinekid.

De opnames zijn inmiddels van start gegaan. Wanneer het nieuwe seizoen op televisie komt, is nog niet bekend. In 2004 werd er al een soortgelijke serie uitgezonden, genaamd De poesjes. Acteur Paul Groot sprak de stemmen in van de serie, waarin beelden te zien waren van kittens op een boerderij.