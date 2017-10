Harvey Weinstein trekt zich volledig terug uit productiebedrijf

De 65-jarige Weinstein richtte het filmproductiebedrijf in 2005 op met zijn broer Bob Weinstein.

Harvey Weinstein wordt door talloze vrouwen in de filmwereld beschuldigd van seksueel misbruik, waardoor zijn positie onhoudbaar is geworden. The Weinstein Company heeft nog geen commentaar op het nieuws gegeven.

Harvey Weinstein is door de raad van bestuur voor de keuze gesteld óf zelf opstappen óf anders eruit worden gezet. Het filmbedrijf zou ondertussen al bezig zijn om het grootste deel van zijn producten en activiteiten te verkopen. De belangrijkste gegadigde zou Colony Capital in Los Angeles zijn.

Bob Weinstein

Bob Weinstein is dinsdag ook beschuldigd van intimidatie, schrijft filmblad Variety. Hij zou tv-producent Amanda Segel herhaaldelijk lastig hebben gevallen. In de zomer van 2016 zou hij Segel mee uit eten hebben genomen en daarna hebben uitgenodigd in zijn hotelkamer. De producente ging niet in op de avances, maar Weinstein bleef haar impertinente vragen stellen en onzedelijke voorstellen doen.

Bob Weinstein ontkent de aantijgingen. Hij erkent met Segel te hebben gedineerd, maar zegt haar nooit te hebben lastig gevallen.