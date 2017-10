Han Solo-film heet Solo: A Star Wars Story

De film is vanaf eind mei 2018 in de bioscopen te zien. Alden Ehrenreich neemt de rol van Han Solo op zich, die in de oorspronkelijke films werd gespeeld door Harrison Ford.

De Star Wars spin-off toont Han Solo in zijn jonge jaren, nog voordat hij Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi en anderen ontmoet in Star Wars: Episode IV: A New Hope. Verder zijn er nog weinig details bekend over de film. Wel liet regisseur Howard weten dat locaties als Corellia, de thuisplaneet van Han Solo, in het verhaal voorkomen.

De productie van Solo: A Star Wars Story verliep niet zonder problemen. In juni werd het regisseursduo Christopher Miller en Phil Lord ontslagen, vanwege 'creatieve verschillen'.

Daarop werd Ron Howard aangesteld als vervangend regisseur. Hij liet in augustus weten dat de opnames voorspoedig verliepen. "Het is een fantastisch script, een geweldige cast en ik beleef een fantastische creatieve ervaring", vertelde Howard aan The Hollywood Reporter.