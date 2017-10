André van Duin moest wennen aan serieuze rol in nieuwe serie

"André is zeventig jaar en doet al vijftig jaar iets waar hij ontzettend goed in is. Waarbij hij direct reactie krijgt in de vorm van applaus of een lach. Hier tijdens het draaien is dat natuurlijk anders", zegt Oliehoek (38) in een interview in de VARA Gids.

Het verhaal uit Het Geheime Dagboek gaat over een bewoner die in een verzorgingstehuis zit en met enkele medebewoners de rebellengroep Omanido (oud maar niet dood) opricht. Van Duin speelt Evert, de goede vriend van hoofdpersoon Hendrik Groen (gespeeld door Kees Hulst).

'Kwetsbaar'

Volgens Oliehoek ging Van Duin een grote uitdaging aan, omdat hij niet de automatismen kon aannemen die hij vaak op het podium gebruikt. Zo was er bijvoorbeeld geen plaats voor de grimassen waarmee Van Duin bekendheid verwierf.

"Hij is gewend om op het podium alles te vergroten. Hier moest alles juist kleiner", aldus Oliehoek.

"Dat moest ik ook constant tegen hem zeggen. Ik zag dat het hem kwetsbaar en onzeker maakte, logisch natuurlijk. Alles waar hij bekend mee is, was ik aan het uitdunnen of haalde ik weg."

Perfecte timing

Van Duin bleek pas overtuigd van de vertolking van zijn personage, toen hij zichzelf in de montage terugzag. "Zijn timing is zo perfect en hij is zo likeable op beeld. Toen viel het op zijn plek."

In oktober verschijnt de film in twaalf delen op televisie.