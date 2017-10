VPRO-serie Alleen op de wereld maakt kans op Kids Emmy

In totaal zijn 28 programma's uit zestien landen genomineerd. Brazilië en Groot-Brittannië zijn de grootste kanshebbers met elk vier nominaties. Duitsland en Japan zijn beide drie keer genomineerd.

Alleen op de wereld is genomineerd in de zevende en laatste categorie kinderfilms en -series. De VPRO-productie neemt het op tegen Hank Zipzer’s Christmas Catastrophe uit Groot-Brittannië, Little Church uit Australië en Wansapanataym - Candy's Crush (Once Upon a Time) uit de Filipijnen.

Kerstserie

Alleen op de wereld is een kerstserie naar het gelijknamige boek van Hector Malot. De hoofdrol van Remi wordt in de serie vertolkt door Julian Ras (16), onder meer bekend door zijn rol in de speelfilms Dummie de Mummie en Bouwdorp.

De cast bestaat naast Ras onder anderen uit Ricky Koole, Bert Luppes, Georgina Verbaan en Frederik Brom. Op 11 september vorig jaar ging Alleen op de Wereld in première tijdens Film by the Sea in Vlissingen. De VPRO zond de serie vorig jaar december uit.

De prijzen worden op 10 april volgend jaar uitgereikt. Nederland won eerder dit jaar een Emmy Kids Award voor de serie Kasper en de Kerstengelen en in 2016 kreeg de telefilm Rabarber een Emmy. De korte film Alles mag, die vertelt over een jongen die ervan droomt bij de majorettes te gaan, won in 2015 een Emmy Kids Award.