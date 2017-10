Netflix plant tachtig nieuwe films voor 2018

Dat heeft contentdirecteur Ted Sarandos maandag gezegd tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Netflix. Sarandos verklaarde tegenover investeerders dat het gaat om films met uiteenlopende budgetten, maar dat er zeker ook grote films tussen zitten.

Hij noemde volgens Variety als voorbeeld van zo'n bekende film The Irishman, de film van Robert De Niro met een budget van 46 miljoen dollar (39 miljoen euro).

Netflix heeft voor 2018 zo'n 7 tot 8 miljard dollar (5,9 tot 6,8 miljard euro) gereserveerd voor het maken van films en series. In 2017 gaf de dienst 6 miljard dollar uit aan content.

Disney

De bazen van Netflix gingen tijdens de presentatie ook nog even in op het vertrek van Disney van de streamingdienst. De studio gaat een eigen videoplatform starten. "Wij moeten ervoor zorgen dat we aan de wensen van onze abonnees blijven voldoen. Of onze partners voor ons produceren of met ons concurreren is hun keuze", zei Sarandos.

Netflix-CEO Reed Hastings benadrukte maandag dat Disney zeker internationaal geen belangrijk merk voor de streamingservice was. "Buiten de VS zitten zij alleen in Canada, Australië en Nederland in het pakket. Disney is een veelbetekenend merk, maar we hebben het internationaal tot nu toe prima gedaan zonder ze."

Kwartaalcijfers

Netflix maakte maandag bekend in het derde kwartaal van 2017 ruim vijf miljoen nieuwe abonnees te hebben verwelkomt, meer dan verwacht. Het totaal aantal abonnees bedraagt nu 109,25 miljoen. De totale omzet van Netflix steeg in de afgelopen drie maanden naar bijna 3 miljard dollar (2,5 miljard euro), tegenover 2,29 miljard dollar een jaar eerder.