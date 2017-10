Filmproducent Harvey Weinstein uit comité Oscars gezet

Op een speciale vergadering stemde een zeer ruime meerderheid voor het royement, liet de Academy zaterdag in een verklaring weten.

"Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient, maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is", aldus de raad van bestuur in een verklaring.

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein wordt door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en -misbruik. Politieteams onderzoeken de zaak.

Harvey Weinstein richtte eind jaren zeventig met zijn broer filmmaatschappij Miramax, naar hun ouders Miriam en Max, op. Na een verkoop aan Disney richtten de broers in 2005 The Weinstein Company op.

De broers zijn verantwoordelijk voor de productie van bekende films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York. Voor eerstgenoemde, maar ook voor onder andere The Artist, The King's Speech en Chicago winnen ze Oscars.