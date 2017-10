Serie met Robert De Niro geschrapt na Weinstein-schandaal

Dat heeft Amazon Studios besloten, meldt Deadline. Amazon had twee Weinstein-series in de maak: het nog titelloze project van O. Russell en The Romanoffs, een serie van Mad Men-bedenker Matthew Weiner. Deze gaat vooralsnog wel door.

Volgens bronnen zou de serie van O. Russell 160 miljoen dollar kosten, die mede werden gefinancierd door The Weinstein Company. Deze financiering was nog niet rond en Amazon heeft besloten niet verder te gaan met het bedrijf. De producenten zouden op korte termijn geen nieuwe geldschieters kunnen vinden.

In een gezamenlijke verklaring laten De Niro, Moore en O. Russell weten dat ze het besluit van Amazon steunen. "Gezien het nieuws en uit respect voor alle betrokkenen, hebben we samen besloten dat het het beste is om niet door te gaan met de show."

Seksuele intimidatie

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, die aan het hoofd staat van The Weinstein Company, wordt door diverse vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en -misbruik. Politieteams onderzoeken de zaak.

Harvey Weinstein richt eind jaren zeventig met zijn broer filmmaatschappij Miramax, naar hun ouders Miriam en Max, op. Na een verkoop aan Disney richten de broers in 2005 The Weinstein Company op.

De broers zijn verantwoordelijk voor de productie van bekende films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York. Voor eerstgenoemde, maar ook voor onder andere The Artist, The King's Speech en Chicago winnen ze Oscars.