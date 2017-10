Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De eerste aflevering van de derde reeks Crazy-Ex Girlfriend staat sinds zaterdag online. Bijdehante advocate Rebecca zegt New York vaarwel en verhuist naar Californië om Josh te veroveren, een man die haar ooit dumpte maar zij is hem nooit vergeten. In deze derde reeks zint ze op wraak na een mislukte huwelijksdag.

Ook nieuwe afleveringen van DC's Legends of Tomorrow, Supergirl en Riverdale zijn eindelijk te zien.

De bloedstollende Netflix-serie Mindhunter beleefde afgelopen week ook z’n première. Een FBI-agent van de Elite Serial Crime Unit ontwikkelt in deze serie nieuwe vormen van gedragsanalyse om seriemoordenaars en verkrachters op te pakken. Het hele eerste seizoen is te zien.

Ook nieuw is Dynasty. De Carringtons en Colby's vechten om het zeggenschap over hun fortuin en hun kinderen in deze eigentijdse remake van de klassieke primetime-soap. Iedere week is er één verse aflevering te zien.

Films

Het filmaanbod van Netflix heeft deze week weer veel aanvullingen gekregen. Zo is de laatste Quentin Tarantino The Hateful Eight toegevoegd aan de lijst. Maar ook klassiekers als Disney's Pocahontas en To Kill a Mockingbird zijn beschikbaar. En ook After Earth met Will Smith en zijn zoon. Na een ongelukkige landing op de verlaten aarde zoekt een jongen een baken om zichzelf en zijn stervende vader van de ondergang te redden.

Ook horrorfilms zijn toegevoegd, zoals de Netflix-film The Babysitter. Als Cole na bedtijd nog wakker is, ontdekt hij dat zijn knappe babysitter deel uitmaakt van een satanische sekte. Deze is tot alles bereid om hem de mond te snoeren.

Wrok en rivaliteit voeren de boventoon in de film The Meyerowitz Stories als drie broers en zussen elkaar in New York ontmoeten vanwege hun prikkelbare, artistieke vader en zijn kleiner wordende erfenis. Hoofdrollen zijn er voor Adam Sandler en Ben Stiller.

Documentaire

De docu Chris Brown: Welcome to My Life vol interviews, beelden van zijn optredens en kijkjes achter de schermen geeft de fans een onbelemmerd zicht op het leven van de R&B-zanger.

​