Nieuwe versie van science fiction-serie Roswell in de maak

Dat meldt The Hollywood Reporter.

De serie zal draaien om een vrouw, een dochter van immigranten die terugkeert naar het plaatsje Roswell in New Mexico. Hier zou in de jaren veertig een ufo zijn neergestort. Ze komt erachter dat haar jeugdliefde een alien blijkt te zijn. Ze wil zijn geheim bewaren, totdat na een gewelddadige aanval blijkt dat zich meer aliens op aarde bevinden.

Carina MacKenzie, die eerder meewerkte als producent aan de Vampire Diaries-spinoff The Originals, zal meewerken aan de Roswell-reboot.

De originele Roswell-serie liep drie seizoenen. Onder meer Katherine Heigl en Shiri Appleby hadden hoofdrollen in de televisieserie. Het is nog niet bekend wie gaan meespelen in de reboot.