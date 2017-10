Recensieoverzicht: Nederlandse romkom Alles voor elkaar 'bevredigt niet'

Algemeen Dagblad - twee sterren

"Uiteraard blijkt het volwassen leven niet zo maakbaar als gehoopt en leidt een en ander er zelfs toe dat de vriendinnen hun ooit zo hechte vriendschap betwijfelen. De spontane, soepel acterende Yootha Wong-Loi-Sing vormt, samen met de frisse locaties in Rotterdam, eigenlijk de enige positieve noot in dit over het algemeen flauwe verhaal."

de Volkskrant - twee sterren

"Het scenario van Alles voor elkaar is een rommeltje. De leuke actrices (Maryam Hassouni, Esmée van Kampen, Yootha Wong-Loi-Sing en Sarah Chronis) spelen onaangename en soms regelrecht pijnlijke stereotypen."

Filmtotaal - 2,5 ster

"Films waarin de hoofdpersonages zich onrealistische of oppervlakkige doelen stellen, eindigen er doorgaans mee dat deze niet worden waargemaakt maar dat er iets beters voor in de plaats komt. Het fundament hiervan is de balans tussen wat een personage wil en wat een personage nodig heeft. Aldus valt of staat dit type film met hoe de plotlijntjes worden afgehandeld."

"Uiteraard kunnen de dames in Alles voor Elkaar allemaal tot de conclusie komen dat hun leven eigenlijk wel prima is, maar het zorgt niet bepaald voor een bevredigende kijkervaring om iedereen eerst anderhalf uur lang een bepaald doel te zien nastreven en ze vervolgens weer terug bij af te zien eindigen. En dus wordt er een soort tussenweg gezocht."

