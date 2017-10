Breaking Bad-acteur Jonathan Banks in Nederlandse film Redbad

Banks speelde in de misdaadseries Breaking Bad en Better Call Saul al de crimineel Mike. Voor het historische epos Redbad gaat de zeventigjarige acteur terug in de tijd. De film van Roel Reiné speelt zich af in de achtste eeuw, toen christelijke Franken een bloedige strijd uitvochten met heidense volkeren in Noord-Europa.

Redbad draait om de gelijknamige Friese held die met Vikingen ten strijde trekt tegen christelijke Franken, die hun geloof met geweld willen verspreiden. Tegelijkertijd zet Redbad vraagtekens bij de rituelen van zijn eigen mensen, niet op zijn minst omdat deze zijn vriendin Fenne willen offeren.

Gijs Naber speelt de titelrol in de historische film. Daarnaast zijn er belangrijke rollen weggelegd voor Derek de Lint, Huub Stapel, Loes Haverkort en Lisa Smit. Redbad verschijnt komende zomer in de bioscoop.