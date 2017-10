Lionel Richie werkt aan film over soulzanger Curtis Mayfield

Richie bundelt zijn krachten met die van Altheida Mayfield, de weduwe van de artiest. De Hello-zanger is erg in zijn blij met de samenwerking. "Het is voor mij een eer mijn idool en vriend op het witte doek weer tot leven te brengen", liet hij weten aan filmwebsite Deadline. "Ik ben ook erg dankbaar samen te mogen werken met Altheida Mayfield."

Het is de bedoeling dat de film een beeld geeft van Mayfields opkomst als wereldster, die hits scoorden met Move on Up en Superfly. Ook de dieptepunten uit zijn leven komen aan bod, zoals zijn gedeeltelijke verlamming door een ongeluk tijdens een concert in 1990.

Wie de hoofdrol mag vertolken in de film, is nog niet bekend. Ook de regisseur is nog niet bekendgemaakt.